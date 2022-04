25 ans d'experience dans le domaine RH en tant que manager d'equipes operationnelles et d'experts RH au sein de grands groupes de l'energie

Expert dans les domaines GPEC, Etudes, SIRH, ...,



Mes compétences :

Management d'equipe operationnelle RH et d'expert

GPEC, Parcours professionnels

SIRH, Etudes

Pilotage et perfomance domaine RH

Gestion de projet

Gestion du personnel - MOE RH