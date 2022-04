Francois SINDT

Compétences fonctionnelles et organisationnelles



Maintenance :

Maintenance préventive, curative et prédictive

TPM, Kayzen, AMDEC

G.M.A.O.

Gestion et suivi de magasin (consommables, pièces de rechanges)

Dépannage et assistance

Formation du personnel

Indicateurs de pilotage, gestion et pilotage des coûts



Production:

Ordonnancement et planification

G.P.A.O.

SMED, G8D, 5S

Plan de progrès (objectifs, résultats)

Tableaux de bord, gestion des coûts

Gestion des stocks

Logistique



Management:

Gestion du personnel (planning, évolution, organisation)

Management par objectifs

Recrutement du personnel

Gestion des compétences et de la formation du personnel





Gestion de projets:

Rédaction de cahiers des charges techniques

Suivi de chantier

Retrofit de machines

Suivi et mise en service d’installations

Mise en place de plans de réduction des coûts



Compétences techniques

Informatique industrielle

GMAO (Carl Pro, MAXIMO, GAMA)

ERP (MFG-Pro, SAP)

Electrotechnique, électricité

Mécanique

Automatismes, commandes numériques

Machines spéciales

Bureautique



Mes compétences :

Hydraulique

Ingénierie

Gestion de projet

Environnement

Management

Energie

Mécanique

Maintenance

Electrotechnique

Automatisme

Téléphonie

Tertiaire