François SINIBALDI

Leader français des solutions de communication digitale (affichage dynamique, écrans vitrines, écrans géants LED, écrans transparents, bornes tactiles, etc.), INTELLICAST a déployé en 6 ans plus de 18 000 écrans sur 8 500 sites.

Comparez donc avec les déploiements des principaux acteurs du marché !



Quelques références :



 SFR : 900 sites plus de 2 400 écrans



 CARREFOUR / CARREFOUR MARKET : 1200 sites (diffusion vidéo et audio multi flux)



 LA HALLE (Chaussures + Vêtements) : Déploiement de totems avec écran 75 pouces dans tout le réseau



 MONOPRIX : 50 magasins équipés avec un total de 500 écrans



 OKAÏDI : 300 magasins (mise à jour via ADSL)



 GO SPORT : Différents murs et colonnes d’écrans dans divers flagships (4 Temps, Bordeaux, etc.)



 INTERMARCHE :Déploiement du toute la PLV dynamique sur 200 Hyper & Supermarchés (multiflux)



 AUCHAN : 120 sites, près de 3000 écrans (mis à jour par satellite et réseau VPN)



 CREDIT AGRICOLE : Déploiement d’écrans (intérieurs & vitrines) dans différentes régions : Ille de France, Lorraine, Champagne Bourgogne, Morbihan, Normandie Seine, Centre-Est



 RNP : Déploiement d’écrans géant LED en vitrines de pharmacies (de 4 à 15m²)



 POINT P : 60 points de ventes équipés avec des solutions tactiles + 100 points de ventes avec de l’affichage dynamique



 HSBC : Equipement des nouvelles agences premiers & maintenance du siège à la Défense



 NOCIBE : Déploiement du nouveau concepts (mix de mini écrans 10’’ et d’écran 40’’ en réseau)



 DEKRA : 40 garages déployés (1 écran par site)



 CITROEN : 450 concessions installées (flux vidéo et audio actualisé par satellite)



 CASTORAMA : 4 bornes tactiles 32’’ d’aide à la vente (rayon peinture) par magasins



 FEU VERT : 300 sites déployés (avec diffusion vidéo et audio) & bornes rayons interactives



 LEADER PRICE & FRAMPRIX : 80 sites déjà déployés (flux vidéo actualisé par ADSL)



 SIMPLY MARKET : 40 magasins sur 2011, déploiement sur les 300 sites prévu sur 2012.



Notre politique, vous fournir une solution clé en main au meilleur rapport qualité/prix.



- Un outil de pilotage « béton », logiciel et plateformes développés en interne (sources et exploitation totalement maîtrisée)

- Une force de frappe incomparable, un réseau de 600 installateurs en propre, sans intermédiaire (ex : 1200 sites Carrefour / Carrefour Market déployé en 3 mois)

- Des solutions de réseaux privées par satellite ou clients ADSL

- La fourniture d’écrans professionnels, de players et de supports spécifiques à des prix imbattables

- Une maintenance intégrée réactive partout sur le territoire





Mes compétences :

Affichage dynamique

Digital

Digital SIgnage

dynamique

Innovation

LED

Multitouch