François Sire a une formation en communication / marketing. Il a travaillé au sein du Groupe Lafarge avant d'intégrer Grohe Robinetteries comme responsable de Communication puis chef de produits. Il a pris en 2000 la direction de l'agence ORFI (agence conseil en exposition sur les salons internationaux que ce soit en France ou partout dans le monde). Il préside le Conseil d'Administration et gère une équipe créative de cinq personnes, un team commercial composé de 3 directeurs de clientèle et un team technique de 5 collaborateurs. Il est, par ailleurs Président de la Fédération Française des Métiers de l'Exposition et de l'Evénement (FFM2E) pour laquelle il représente la France à l'IFES (International Federation of Exhibiting Services).



