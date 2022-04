Amabilité, honnêteté, compétences et fiabilité sont mes valeurs.



Prendre le juste temps de bien faire les choses pourrait être ma devise.



Mes compétences :

C++

C#.net

Mssql server

Mysql

Wordpress

Java

Comptabilité

Informatique industrie agro-alimentaire

Delphi

Visual studio

Fabrication PC

Sites internet

InSQL

Wonderware

C++ Builder

Interbase

Intouch - ActiveX

Environnement Accos