Astrologue depuis 30 ans et exerçant auprès de chefs d'entreprise comme de particuliers je propose mes services tant dans le conseil que la prospective.

Ci dessous l'adresse de mon site.

http://soleiletplanetes1.e-monsite.com



Vous y trouverez mon cv d'astrologue, ce que je fais, et d'autres articles plus axés sur l'astrologie et son impact.



Mes compétences :

Réalisme

Synthèse

Analyse