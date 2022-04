Titulaire d'un Mastère Spécialisé Juriste Manager International à l'EM Lyon et d'un Master 2 en Droit, je suis actuellement Juriste Contrats Internationaux au sein du service juridique franco-américain de MAPI, groupe de l'industrie pharmaceutique. Fort d'une expérience de plus de 7 années dans la rédaction et la négociation de différents types de contrats internationaux (notamment contrats cadres, de prestations de services, de distribution, de collaboration et de sous-traitance), elle se diversifie également par des missions annexes : formation des opérationnels aux problématiques juridiques, rédaction de contrats types et des procédures et politiques internes, coordination de "Requests for Information", recouvrement des créances clients...



A l'écoute d'opportunités, je me tiens à votre disposition pour tout échange concernant mon parcours et mes attentes.



Cordialement,

François Souche



Mes compétences :

Commerce international

Droit des affaires

Négociation

Distribution

Contrats internationaux

Mobile

Anglais