François Stervinou en quelques mots ....



Je suis quelqu'un de curieux, passionné, compétiteur ...



J'ai commencé des études supérieures par un BTS Commerce International (au "Likès" de Quimper) et ce par amour des langues, de l'échange avec les autres, ainsi que du commerce.

Après mon BTS, j'ai continué les études par un Bachelor Chargé d'Affaires Internationales (à "l'ESPL" d'Angers) car la formation était la continuité du BTS.



J'ai eu l'occasion de travailler pour "Intermarché" ainsi que "BNP Paribas". Deux expériences qui fûrent très enrichissantes.



En ce qui concerne mes centres d'intérêts ...

Géopolitique ; Histoire ; Football ; Voyages ; sont autant de centres d'intérêt qui m'attirent et qui me permettent à la fois de parfaire ma culture générale mais aussi d'en découvrir plus sur moi-même comme sur les autres.



De plus j'ai d'ailleurs récemment accepté d'entraîner les moins de 15 et 17 ans de mon ancien club de foot afin de les aider à la fois à progresser, mais aussi pour les moins de 15 : monter de division, et pour les moins de 17 ans : préparer une éventuelle arrivée en catégorie d'âge sénior.



Voilà pour François Stervinou en quelques mots !



