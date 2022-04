Francois SULMONT

Avec 13 ans d’expérience en France et à l’international, j’ai acquis une expertise significative en management dans le domaine des infrastructures informatiques, spécialisé en banques d’investissement : conception d’architectures innovantes, déploiement des applications, gestion du poste de travail et du service utilisateurs, administration de serveurs, d’infrastructure réseaux et télécom, optimisation des coûts et des ressources.



Doté d’une forte capacité de synthèse et d’analyse, à l’écoute, dynamique et créatif, je souhaite exploiter mon savoir-faire fonctionnel, technique et managérial au sein d’un établissement dynamique riche en challenges.



Mes compétences :

Architecture

COMPUTING

Engineering

Grid computing

Infrastructure

Innovation

International

IT Infrastructure

IT Management

Management

MARKET ACCESS

Market data

Servers

Support

Trading