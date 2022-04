François SURY

Depuis Septembre 2007, j'ai rejoins le groupe allemand Lohmann,poursuivant ainsi ma carrière dans le monde de l'adhésif technique.



Spécialiste de B to B et d'organisation matricielle internationale, je dirige une petite entité industrielle située en Normandie, intégrant la fabrication et la transformation d'adhésifs techniques.



La société est avant tout spécialisée dans la préconisation de solutions d'adhésivage et axée sur un service sur mesure.



Mes compétences :

Adhésifs

Automobile

Bâtiment

Industrie graphique