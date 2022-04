François SUSINI

Avocat Associé près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.



- Master II Droit et Métiers de l’Urbanisme et de l’Immobilier, Centre d’Etudes Juridiques d’Urbanisme de la Faculté de Droit et de Science Politique d’AIX EN PROVENCE,

- Ancien Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit et de Science Politique d’AIX EN PROVENCE

- Formateur auprès de l’Ordre Régional des Architectes de Corse,

- Formateur et consultant Droit Public auprès de l’Ordre des Avocats d’AIX EN PROVENCE,

- Référent Droit Administratif désigné par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’AIX EN PROVENCE dans le cadre du projet d’E-LEARNING « Net for Lex ».

- Délégué de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’AIX EN PROVENCE auprès des juridictions administratives.

- Délégué de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’AIX EN PROVENCE auprès du Ministère de la Justice, du Conseil Départemental des Bouches du Rhône et de la Commune d’AIX EN PROVENCE dans le cadre du projet de reconstruction du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE.



Interventions en :

-Droit Immobilier public et privé

- Droit de l'Urbanisme

- Droit Administratif/ droit public

- Droit des biens/successions

- Droit des obligations et de la Responsabilité



Interventions récentes:



• Co-création et co-animation de la formation : « La communication électronique devant les juridictions administratives, La pratique du TELERECOURS », Ordre des Avocats du Barreau d’AIX EN PROVENCE, 12 Octobre 2015.

• Co-création et co-animation de la formation : « L’expertise en matière administrative », Ordre des Avocats du Barreau d’AIX EN PROVENCE, 15 juin 2015.

• Intervention à la réunion d’information publique organisée par l’Association CAP NOSTRUM sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) à l’Université de CORSE, 19 septembre 2014.

• Article « comment contester une autorisation d’urbanisme ? », revue Dossier Familial (Groupe Crédit Agricole), 07 avril 2014.