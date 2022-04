Je suis François SYLVAIN, Formateur Consultant en prévention, techniques papetières, et Coaching.



CE QUE JE FAIS



- Formation Prévention des risques d’activités Physiques ( P.R.A.P)

- Formation secourisme du travail ( S.S.T)

- Formation C.A.C.E.S

- Formation Papetière ( Production et Transformation )

- Formation Bureautique Pack Office)

- Consulting

- Coach pour les personnes demandeurs d'emploi.



POURQUOI ME CONTACTER



- Formateur et gestion de formations depuis 2009 avec des taux de réussite atteignant les 98% (A.F.P.A ; A.G.E.I.R, AGFCPS).

- Opérateur papetier depuis (1995 à 2007) sur différent process ( international Paper ; DS'SMith ).



EN SAVOIR PLUS SUR MOI



Passionné d'informatique ( Il y a tellement à apprendre !!!)

Passionné des différents comportements ( M.B.T.I ; Taiby Keller).

Amoureux d'Etretat ! ( un petit village Normand ), ou la beauté du paysage est extrêmement magnifique



CITATIONS



Seul on va plus vite MAIS ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ...



Mes compétences :

Psychologie

Développement des compétences

Management opérationnel

Ingénierie de formation

Communication

production papier

transformation papier

Bureautique