François SZCZKOWSKI

BTS bâtiment conducteur de travaux 1993 à Vincennes

Conducteur de travaux de 1994 à 2006 Paris (5A),Lille(2),PACA (5A) Travaux neuf et réha

Directeur de travaux 2006 à 2013 PACA Marseille :Travaux de réhabilitation (Hôtel de police de noailles et hôtel dieu 5*) Travaux neuf (Multiples expérience ,logement,prison,maison de retraite,centre commerciaux ,hotel ibis et mercure.)

Préférence pour les travaux de réhabilitation



Mes compétences :

Travaux de réhabilitation/Travaux neuf