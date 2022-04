François TEIXEIRA

La pollution des moteurs liée à la calamine est la cause principale d’un grand nombre de pertes de puissance, de changements prématurés de pièces, de pannes voire de casses, et ce, sans compter les impacts environnementaux désastreux causés par la surconsommation des moteurs et leurs rejets.



FlexFuel Energy Development, société spécialisée dans l’optimisation des performances et des consommations des moteurs, développe et commercialise depuis 2009 une gamme de produits performante et reconnue. Ses domaines d’expertise se portent sur :



- le nettoyage des moteurs particuliers et industriels par l’injection de gaz (hydrogène et oxygène) dans l’admission.



- Les kits de conversion bioethanol pour tout véhicule à injection électronique. Fabricant homologué.



Flexfuel Energy Development est largement reconnue dans son domaine et ses produits ont fait l’objet d’articles de presse dans le très sérieux Journal Auto Plus et le magazine M6 Turbo.