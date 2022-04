Francois TELLIER

Depuis Oct 2016 :



Leader Achat (AIR FRANCE) pôle Opérations Sols.

Opérations sols - Cleaning Avions et Moyens Cargo-Fret



De 2011 à sept 2016 : Responsable du Pôle Support de la Direction Matériels au Sol AIR FRANCE :

- Investissements - Pilotage Budget et Contrôle de Gestion

- Responsable flottes Matériels avionnables et Automobiles

- Pilotage des contrats de Prestations et Interfaces Achats (délégations sur constructeurs et prestataires spécifiques)

- Gestion des Moyens industriels, moyens généraux et infrastructures - Formation

- Activités de vente matériels de piste (GSE)

- Projets Supports / Organisation des process de maintenance



2008 - 2011 : Responsable Système Management Intégré QSE et Sécurité des vols du Terminal 2 D et 2 G de Roissy -CDG (réseau moyen courrier)



Objectifs : allier les impératifs de conformité réglementaire et normatifs avec les objectifs de performance de l'entreprise et les attentes premières du client



Responsable du Projet Relation client Moyen courrier : Pilote de la première certification qualité de services (les 5 exigences de la relation Clients AF).

Objectif : offrir le meilleur service et la meilleure expérience client à nos passagers présents sur l'aéroport.



Certification ISO9001, ISO14001 et OHSAS18001



Cursus :

Industriel

Transport / Services

Economie



Mes compétences :

Gestion du risque

Account management

Management opérationnel

Gestion budgétaire

Analyse technique

Gestion de la production

Gestion de la relation client

Gestion QSE