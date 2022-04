François TEMBRUN

AlteAd et BCube ont créé une jointe Venture au travers de AASI, à même de proposer dans le monde entier des solutions d'emballage industriel et de logistique associée. Le réseau des deux groupes permet d'assurer toute la logistique amont et aval de vos produits industriels. AltéAd, c'est la logistique de Mouvement : des Solutions Globales "Clé en main" pour les industriels. AltéAd est membre du Heavy Lift Group.

Nos métiers :

- Levage et manutentions délicates

- Transports exceptionnels et spécialisés

- Transferts industriels

- Logistique et Emballage sur mesure pour l'industrie

- Etudes spécialisées, conseil technique aux donneurs d'ordres

