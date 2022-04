François-Thibault SAINT ESPRIT

Je suis par nature un homme rigoureux, de confiance et dynamique et qui apprécie le contact et les échanges avec la clientèle.



Voici quelques activités extraprofessionnelles:

* Ancien chef scout SUF Paris 13 clan XXI ième (2005-2009)

* Bénévole Croix Rouge depuis sur Paris (2009 à aujourd'hui)

- Secouriste PSE1

- Responsable local des maraudes du XIV ième arrondissement de paris

- Directeur Départemental de l'Action Sociale en charge des maraudes.



* Auto-entrepreneur pour la société Forever Living Products (depuis 2008)

- Distributeur Indépendant de produits à l'Aloe vera







Mes compétences :

Merchandising - gestion des relations clients - ge