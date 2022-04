François THIERRY

Actuellement à la recherche d’un poste comme Responsable Maintenance, fort de plus 14ans d’expérience dans le domaine de retraitement des hydrocarbures en France et à l’Etranger, je recherche un poste équivalent ou avec plus de responsabilités, qui mais été donné d’effectuer dans mon ancien emplois. Mes atouts principaux, sont une très bonne connaissance de la maintenance mécanique, hydraulique, électrique, pneumatique, automatisme, informatique, management d’une dizaine de techniciens.





J’attache une grande importance à la diversité technologique ainsi qu’aux nouvelles techniques industrielles susceptibles de faire évoluer l’entreprise.





Mes compétences :

Siemens Hardware

GMAO

SAP

PC Anywhere

Microsoft Word

Microsoft Excel