François THIOLLET

Chef de projets bâtiments, je possède une expérience dans le domaine de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage.

J’ai participé à l’encadrement de différents chantiers, de la conception à la réalisation me permettant d’acquérir des connaissances techniques et réglementaires dans la conduite de projets.

Ma participation à ces différents dossiers a permis de compléter mes acquis en Tout Corps d’Etat (lots techniques et architecturaux) sur des ouvrages de tout type de bâtiments (bureaux, ERP). Mes principales fonctions sont de définir les besoins des utilisateurs, de coordonner les choix de conception entre l’ingénierie et l’aménagement, de mettre en place une équipe de partenaires externe (architecte, bureau de contrôle, CSPS…) et de diriger l’exécution du projet.

Tout ceci a pour objectif le respect des délais, des coûts et de la qualité.