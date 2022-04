François THOUVENOT

Madame, Monsieur,





Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature.



Travailleur, rigoureux, ponctuel et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise.



Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrai ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.



Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté à occuper ce poste et me pousse, au contraire, à faire mes preuves.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer lors d’un entretien.



Vous trouverez ci-joint mon CV.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Sage

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel