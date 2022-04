François THOUVIGNON

Ingénieur de l'Ecole Supérieur d'Optique,



je suis actuellement Ingénieur études au sein du Bureau d’Études Électroniques de GAUSSIN / BatterieMobile (conception et réalisation de véhicules électriques autonomes - porte-containers). En charge du développement logiciel embarqué sur automate.



Passionné de photographie (argentique comme numérique), je suis un membre actif et secrétaire du club zoom77.



En parallèle de mon activité professionnelle, je m'intéresse à la microélectronique en général, particulièrement au sein d'un club robotique proche de chez moi, à Nangis: petits développement en PICBASIC et Arduino. Une façon plus ludique de continuer dans ce domaine, et de transmettre sa passion à des néophytes...



Licence Radioamateur (indicatif F4HFM)



Mes compétences :

Temps réel

Électronique numérique

Électronique analogique

Transport

Télécommunications

Electronique

Automotive

Robotique

Systèmes embarqués

Bus CAN

Programmation C

Programmation PC (outils de diagnostique)

automates

Photographie

Informatique

Automobile