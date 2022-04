Francois TIERCIN

Direction Marketing / Marketing Stratégique – Définition et déploiement de la stratégie de présence des marques sur internet.

Gestion et Développement de structure – Création d’une startup dans l’univers de la mode.

Direction de clientèle – Conseil et accompagnement (recommandations stratégiques, suivi commercial et management des équipes projet) de grandes marques dans leur stratégie digitale.

Stratégie Media / Acquisition - Recommandation media stratégiques online (CPM, CPC, CPL, SEM, Affiliation / Opérations spéciales, ventes, acquisition et branding). Suivi et optimisation de campagnes. Partenariats internationaux – Relation avec des fonds d’investissements et medias internationaux (principalement New York, Londres, Dublin).

Management – Gestion d’équipes jusqu’à 12 personnes

Marketing social et communautaire – Stratégie de présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, etc) et stratégies communautaires.

Compétences techniques – Adserving (Adperf, SMART, Dart, Falk,...), Webanalytics (Xiti, Weborama, Google Analytics) et Media planning (NNR, Adplanner, Comscore).



Mes compétences :

Webmarketing

Marketing online

Référencement

Web

Internet

Google analytics

Ergonomie

SEO

Social media

Communication

Responsable communication

Marketing

Digital

Community management

Web2.0

Consultant

Web marketing