François TITEUX

COPEM regroupe les enseignes VILLAS & Bois, THERMOWIN, EPDM Pro.

Actifs dans le construction bois OSSATURE BOIS ( extensions, surelevations, maisons, locaux pros) , les menuiseries à hautes performances et l’eéancheité de toitures terrasses en epdm.



Plusieurs postes recherchés pour embauche rapide voir surArray



Formé en tant que technicien en construction bois et matériaux connexes, après avoir rejoint puis géré l'entreprise familliale depuis 1998 en Belgique active dans le secteur de la construction BOIS et la menuiserie,j'ai pu faire durant cette carrière de nombreuses formations en Autriche, Suisse, France, Belgique, Lituanie sur les Enr ( rafraîchissement naturel, Vmc, géothermie, pac, etc ... ). Actif au sein de la filière bois Belge. Arrivé dans les PO en 2010.



J'ai pris le poste directeur technique d'une société active dans le domaine des énergies renouvellables, le solaire photovoltaïque et la construction bois BBC en activités principales.

Mi 2012, je reprends ma carrière de chef d'entreprise, pour la vente, installation et conception de systèmes à double ossatures bois qui rendent l'habitat très peu énergivore.Concept primé en Belgique (et reconnu sur les pays Baltiques) pour ses capacités et avantages; Et ce pour la France, Belgique, Luxembourg, Espagne et conseil technique pour le nord de l'Europe. Pour la marque THERMOWIN : distribution de menuiseries exterieures de qualité et EPDM PRO : distribution de membranes epdm pour l’étanchéité des toitures terrasses.



