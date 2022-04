François TOMASZEWSKI

Indépendant , aujourd'hui,

- j'ai cependant connu l'entreprise dans toute son étendue positive (hierarchie, plan de carrière, possibilités d' évolution ,.....) mais , aussi dans ses limites.

Aussi, depuis, je me suis investi, en tant qu'entrepreneur indépendant, dans une société où l' humain est pris en compte. Où tous les acteurs sont des indépendants conscients qu'ils ne sont forts qu'ensemble.

Qu' à long terme, les entreprises qui réussiront, seront celles qui placeront l' Individu au centre de toutes leurs attentions et considérations, qu'ils s'agissent de leurs clients, collaborateurs où toutes autres personnes.



Accéder à notre concept clé en mains:

- La vente directe, ou la vente par réseaux, et le commerce en ligne, deux secteurs commerciaux des plus dynamiques aujourd'hui, et en pleine expansion. Ils offrent de véritables opportunités à celles et ceux qui veulent entreprendre ou qui veulent se sortir du marasme ambiant.



Concept qui offre la possibilité à des personnes souhaitant diversifier leur revenu....,créer leur propre entreprise, clé en mains, sans apport de capitaux, et en parallèle de leur autre activité professionnelle.



Mes compétences :

Formation au Droit Social

Formateur, négociateur