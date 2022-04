François TÖRÖK

Ayant débuté dans le métier sur un banc photographique, donc en chambre noire, j'ai évolué vers le numérique avec plaisir. L'approche est similaire au travail manuel et permet un travail beaucoup plus rapide. Spécialisé dans la vectorisation depuis plus de 20 ans, je maîtrise tous les programmes du genre (en particulier Adobe Illustrator et Corel Draw). Employé dans une entreprise de sérigraphie, mes objectifs sont actuellement de préparer le travail pour plusieurs ateliers, notamment via le flashage polychromatique.