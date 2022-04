Francois TOURLONIAS

Avril 2015 : diplôme d'ingénieur international en soudage (IWE)



juillet 2013 : diplôme de technologue international en soudage (IWT)



2012-2013 : Rédaction et appui à la rédaction des Règles de Réalisation de Contrôles des Matériels Hydrauliques (RRC-MH) edition 2013 à l'APAVE pour EDF-DTG :

- code de construction incluant : conception/matériaux/contrôles/fabrication

- analyse des référentiels existants : Normes Européennes - CODAP - CCH70-3

- Animation de réunion "projet"



- Fin 2009 à 2012: Dans le domaine de l'énergie hydraulique, mon rôle est de suivre la fabrication de pièces neuves en particulier pour les pieces mecano-soudées(France, et a l'étranger). Le suivi d'affaire s'étend depuis l'analyse des documents de fabrication jusqu'a la mise en service en passant par des supervisions des opérations de fabrication(ex:soudage, contrôle non destructifs).



Mes compétences :

Soudage

Hydraulique

Organisation

Rigoureux

Dynamique

Suivi d'affaires

Microsoft Office