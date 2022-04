Compositeur et réalisateur de musique dite d'images, ma mission est de

fournir des solutions en matière de musique aux professionnels de

l’audiovisuel et des médias en proposant un service totalement adapté à leurs

besoins.





Mes compositions sont destinées à illustrer des courts et longs-métrages, documentaires,

publicités, bonus DVD, sites Internet, films institutionnels, spectacles vivants ...





Vous retrouverez mes références ainsi que divers extraits sur le siteArray :



« Les Hydronautes » (26x13) édition : Millimages, diffusion française : France 5,



Compositions pour spectacles pyrotechniques (Lacroix Ruggieri)



Compositeur du Grand Cabaret de Vieux Berquin (59)



etc





Je peux d'ores et déjà vous envoyer quelques extraits de mes dernières

compositions, enregistrées au sein de ma structure avec le concours de

l'orchestre symphonique de Lvov (Ukraine).



Si vous le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer afin que je vous fasse

découvrir les différents univers que je peux vous proposer ( pop, orchestral,

électronique, jazz, blues, world, rock, ambiant…)







Instrumentiste accompli, je réalise l'arrangement et l'enregistrement des pistes de guitare de votre maquette ou définitif dans mon studio. Je peux écrire des parties pour musiciens de tous niveaux et pour tous les styles. Bon lecteur, je peux également lire ou repiquer des pistes pré-existentes. Je réalise les partitions correspondantes sur demande. Je travaille à partir d'un simple play-back stéréo ou d'une session Cubase et je vous remets le travail dans le format souhaité.



Je dispose d'une collection de plus de 10 instruments : guitare acoustique, guitares électriques, jazz et classiques, guitare-synthé-sampler. Je vous propose des sons "standards" ou bien des créations complètement inédites.



Je suis aussi disponible pour tournées et concerts



François TOURNEUR



Guitariste, Compositeur, Arrangeur





FT Production



« AT Home » Studio : Création et Production de Musique Originale.



Tel : 09 642 644 30



Portable : 06 14 39 05 17



info@francoistourneur.com



www.francoistourneur.com



www.myspace.com/francoistourneur



