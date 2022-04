Francois TRANCHANT

10 ans d'expérience dans le milieu publicitaire (infographiste, chef de projet), Auto entrepreneur dans le marquage publicitaire et l'impression, désormais dans le milieu du commerce.



Ma seule façon de pouvoir m'orienter vers le commerce a été une formation dans un autre domaine que j'affectionne également. Cela me permet de renforcer mes qualités de commerces déjà acquise par le passé à travers diverses expériences.



A ce jour, je recherche une opportunité de poste de technico commercial, Conseiller commercial afin de compléter mon expérience afin de pouvoir continuer a évolué dans ma carrière professionnelle.

A savoir, je recherche l'opportunité en CDI, pas en statut auto entrepreneur, pas de rapporteur d'affaire, ni de marketing relationnel.



Polyvalent, organisé, autonome et rigoureux, je suis capable de travailler seul comme en équipe, et possède une faculté d’adaptation et de compréhension rapide.



Ayant le sens des responsabilités, je suis quelqu’un de confiance sur qui l’on peut compter. Si vous avez besoin de personnel motivé, organisé, humain, je possède les qualités nécessaires pour occuper un poste au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Publicité

marketing

infographie

Automobile

Immobilier

Chef de projet

Commerce

maquettiste

infographiste

Vente automobile