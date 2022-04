François TRAORE

Page Up : concepteur de solutions mobiles d’entreprises depuis 25 ans

Créée en 1988, Page Up s’est spécialisée dans la conception et le développement d’applications et de solutions informatiques mobiles professionnelles s’adressant aux TPE/PME et Grands Comptes.

Parallèlement à cette activité d’ingénierie en technologie numérique mobile, Page Up commercialise des gammes de produits d’identification automatique, d’impression et de terminaux mobiles industriels.



Le marché, nos clients nous ont demandé en nous basant sur notre expérience, de leur trouver et leur proposer une solution de suivi et de géolocalisation sur exigence précises :

- Fiabilité de la solution et du matériel

- Innovations permanente (technique, cartographique, informatique)

- Données sociales et suivi des températures

- Pérennité de l'entreprise

- Simplicité d'utilisation et d'installation

- Ouverture de la solution (Interfaçage avec différentes solutions, intégration, clefs API, etc.)

- Réactivité support client et SAV



Nous avons choisi la solution TomTom WEBFLEET de TomTom Telematics



En partenariat avec TomTom Telematics, Page Up propose des solutions simples et rapides à mettre en place en trois étapes pour optimiser vos coûts et gérer au mieux votre personnel itinérant.



Étape 1 : Audit gratuit, calcul de la rentabilité et/ou bénéfice client, choix et étude de la solution à mettre en place.

Étape 2 : Mise en place de nos solutions, accompagnement, obligations légale, Paramétrage.

Étape 3 : Accompagnement grâce à la formations continue (sur demande), bilans à N+1, rapports





Nos clients :

BTP : SNCTP - SBTP - BERTHOULY CONTUCTION - GIRARD SAS

TRANSPORTS : EB Trans - TOTAL - Butagaz - TITANOBEL - GRANDS MOULINS DE PARIS

LOGISTICS : OASIS - BHV - DIM - PLUS - SAGECOM - ROSEI - Auchan - FNAC

SERVICES PUBLICS : RDTAIN (transports de l'AIN) - RTM



Nos partenaires :

Microsoft (Environnement de developpement.Net)

EADS (secteur défense et sécurité)

PSION

PIDION

DATALOGIC



