François TRONCHON

Titulaire d’une maîtrise de biologie cellulaire option physiologie cellulaire, j’ai acquis les techniques de base de biologie moléculaire que j’ai complété avec différents stages et mémoires qui m’ont permis de parfaire mes connaissances en électrophysiologie, complémentation de levures ou encore en silencing, thème de mon mémoire de fin d’étude.

J’ai, depuis septembre suivi un Master of Business and Engineering (MBE) option Assurance Qualité et Validation Process à l’Ecole de Biologie Industrielle (EBI) à Cergy-Pontoise. Dans ce cadre, j’ai intégré en Avril 2005, le Centre Bus des Bords de Marne, afin de réaliser mon stage de fin d’étude en tant qu’assistant responsable qualité.



Durant mes études, j’ai acquis les bases de la réglementation ( ISO, NF, BPL, BPF, HACCP), du management de la qualité (Analyse fonctionnelle, AMDEC, Cycle PDCA,…), de la validation industrielle (Projet de validation de systèmes d’aéraulique de salle propre) et des outils statistiques appliqués à la qualification industrielle.



L’Unité Opérationnelle étant engagée dans une démarche de certification ISO/NF intégrée, j’ai eu l’occasion, durant mon stage, de travailler sur le suivi des engagements NF Service , de participer à l’audit de certification de certaines lignes du centre ainsi que d’encadrer l’équipe lors de la réalisation d’une enquête de satisfaction voyageurs. D’autre part, j’ai contribué à la construction de la cartographie et la conception des modélisations des processus de l’unité ainsi qu’à la rédaction de documents métier suivant la norme ISO 9001 :2000. Mon travail a également porté sur la réalisation d’une application de gestion documentaire destinée à l’ensemble des agents du Centre Bus.



je suis depuis le 2 mars 2006 responsable contrôle qualité chez QUALIMS, société fabriquant et commercialisant des logiciels de gestion de la qualité pour les laboratoires et l'industrie biologique, cosmetique et pharmaceutique.



Mes compétences :

Animateur

Assistant

Certification

Contrôle qualité

Ingénieur

Qualité

Responsable qualité