François TURGEON

LA VIDÉO INDÉPENDANTE EN LIGNE



Envie de découverte, de nouvelles sensations, d’évasion? N’hésitez plus et venez explorer la richesse et la beauté des contenus de viThèque !



viThèque est la nouvelle plateforme de diffusion de la vidéo indépendante en ligne ! Elle appartient à Vidéographe Distribution, l’un des distributeurs indépendants les plus dynamiques du Canada ! Voué à la création, à la diffusion et à la distribution d’œuvres d’arts médiatiques indépendantes, l’action de Vidéographe auprès d’un public toujours plus large offre aux artistes un rayonnement inestimable ! En créant la plateforme viThèque, Vidéographe rend accessible une partie de sa collection sur le Web pour le public internaute. viThèque est un moyen rapide et simple d’utilisation afin de visionner le magnifique catalogue de Vidéographe !



INDEPENDENT VIDEO ON LINE



Desire of discovery, new feelings, escape? Do not hesitate any more and come to explore wealth and beauty of contents of viThèque!



viThèque is the new platform of broadcasting of online independent video! It belongs to Vidéographe Distribution, one of the most dynamic independent distributors of Canada! Dedicated in creation, in broadcasting and in distribution of independent media of arts masterpieces, the action of Vidéographe with a public always broader, is to offers to the artists an invaluable radiance! By creating the viThèque platform, Vidéographe makes available and approachable a part of its collection on the Web for the internet public. viThèque is a express manner and simple use to view the magnificent catalogue of Vidéographe!



