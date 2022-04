François VACHON

J'ai une expérience pointue en accessibilité Web qui inclut une aussi bonne connaissance des normes internationales comme le WCAG 2.0 et le WAI-ARIA utilisées dans le domaine privé au niveau de l'accessibilité du Web qu’au niveau des standards gouvernementaux du Québec, le SGQRI 008. J’ai également une certaine connaissance du Référentiel général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) utilisé en France.



Mes différents mandats m’ont amené à travailler tant avec les équipes spécialisées en expérience utilisateur et en conception d’interface qu’avec les intégrateurs et les développeurs front-end.



Je travaille régulièrement avec ces divers corps de métier travaillant au niveau du Web afin d’identifier les impacts potentiels que pourraient avoir certains choix sur le niveau d’accessibilité d’un projet.

En prévenant en amont les problèmes potentiels, j’aide à assurer une qualité du produit final et ainsi, éviter de multiplier les besoins en rétrofits souvent chronophages et dispendieux.



Je favorise l’approche en mode solution. Et c’est ici que mon expertise d’intégrateur Web à continuer à se développer.



Au-delà de la simple validation de la conformité aux normes d’accessibilité, mon travail en est souvent un de contrôle qualité plus général.



Je donne également régulièrement des formations et de l’accompagnement à la tâche.



Je suis ouvert à accomplir diverses tâches, que ce soit du contrôle qualité plus général, des tests de fonctionnel, de l’intégration et de la programmation front-end et, bien entendu, d’intervenir au besoin dans divers mandats pour aider les équipes en place que ce soit en accompagnement à la tâche, la formation ou le recherche de solutions accessible et conforme aux exigences en place.



Je suis ouvert à toute proposition de travail, que ce soit à contrat, temps partiel ou temps plein.



Je suis également ouvert au proposition à l'international.



