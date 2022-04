Titre:



- ADJOINT DE DIRECTION DE SERVICES A LA PERSONNE

- ADJOINT DE DIRECTION D'ENTREPRISE

- ADMINISTRATEUR / SECRETAIRE GENERAL DE STRUCTURE ASSOCIATIVE

- GESTIONNAIRE DE PROJETS



Cadre contractuel CDI ou portage salarial.



Fort de mes activités diversifiées et fructueuses, je postule dans le domaine général de l'Entreprise - proche des Services à la Personne -, et souhaite vous faire bénéficier de mon expérience de Management acquise au fil des ans, dans un contexte plus social.

Installé aujourd'hui en Poitou-Charentes, j'aspire à trouver un emploi dans un rayon de ± 500 km de mon port d'attache familial.



Sans doute serez-vous étonnés par mon parcours professionnel antérieur, atypique en regard du secteur d'activité qui vous concerne ?



Pour autant, mes tâches principales et variées consistent à animer des équipes pluridisciplinaires, à mener la conduite de projets et à en assurer la bonne gestion (budgétisation, financement & recherche de partenariat, engagement des effectifs, coordination & planning, communication int./ext.).



Le poste à pourvoir requiert-il un sens de la gestion des équipes et des moyens, mais également du contact humain ?



C'est, de fait, mon profil. Encadrant des équipes d'une trentaine de partenaires et de prestataires, j'ai appris à anticiper et à déléguer dans l'intérêt de chacune des parties.



Pour faire bref, vous pouvez compter sur:

- mon tempérament volontaire et la pluralité de mon aptitude dans ces tâches,

- le souci de la concertation sociale mais aussi de l'efficacité dans le travail,

- une disponibilité totale à cet engagement.



Bien cordialement,

François VANDER.-





PROFIL



- Médiateur; qualités relationnelles d'écoute, d'analyse et d'adaptation.

- Aptitude au management transversal et à la délégation.

- Capacité de gestion de projet et d'animation d'équipes pluridisciplinaires.





FORMATION



* Administration des Entreprises - Management Général - Master M 1

Institut de Gestion - Université de La Rochelle



* Direction de Projets - Niveau 1

Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion (Bruxelles)



* Bilan de Compétences Approfondi / AFPA - La Rochelle





DOMAINES DE COMPETENCES



* Gestion de TPE:

administration & secrétariat général, comptabilité,

recherche & développement de projets, suivi de la clientèle et du bon déroulement des dossiers,

interventions sur les recrutements, la logistique, le budget et les contentieux,

commercialisation de locaux professionnels : marketing, constitution d'un portefeuille de clients, planning, maintenance des lieux et facturation.



* Administration & Gestion de projets:

audit de projets, conduite de la rédaction ou de l'adaptation, recherche de talents,

étude de faisabilité juridique, technique & financière, élaboration du budget prévisionnel,

négociation des accords avec les partenaires de financement,

recherche de subventions auprès des institutions nationales et européennes.



* Direction de production:

engagement & encadrement des équipes, négociation des prestations, mise en phase des moyens, logistique,

planification & coordination, contrôle des budgets, tenue administrative et assurance de bonne fin.



* Promotion & communication, relation avec la presse professionnelle.





Dans le domaine audiovisuel:



* Production & Réalisation de films pour la télévision, l'entreprise et l'institutionnel.

conception, scénarisation et écriture filmique,

mise en place des choix artistiques et techniques, maîtrise de toute la chaîne de production.





Un + dans le cadre privé:



* Maîtrise d'oeuvre d'une importante rénovation immobilière (bâti ancien, travaux manuels & espaces verts).