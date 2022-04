François VANHOVE

Division BTP (Cabinet d’Architecture, Bureau d’étude, Maîtrise d’ouvrage, Entreprises de BTP et de Second-œuvre, Génie climatique & électrique), management de 1 à 4 consultants



Fonctions Management :



Anticiper les risques, les tendances, les opportunités

Décider ou faire des choix stratégiques ou tactiques. (Hebdomadaire et Biannuel)

Organiser les ressources (ex : temps), les projets, les priorités

Recruter, former, coacher, évaluer, recadrer, (faire) collaborer

Communiquer : écouter, rédiger, parler, présenter, exploiter le feedback

Résoudre des problèmes, des tensions, des conflits, des écarts

Performer ou créer une dynamique grâce à certains leviers : le changement, l'innovation, la qualité

Piloter ou contrôler : Superviser, maîtriser, diriger à l’aide de tableaux de reporting performants



Fonctions Marketing direct:



Prospection téléphonique Actions de communication suivants les difficultés marchés ou les périodes de l’année sous forme de journées « phoning », mise en place de mailing (tops profil), d’e-mailing, envoi de cartes de vœux,…, cadencés et bien ciblés.

Démarches publicitaires avec envoie de plaquettes groupe ou division, actualités groupe et de marchés….



Fonctions commerciales :



Développement de la base de données (coding pointu, création de prospect)

Visites client avec définitions des besoins, gestion des conditions, finalisation mission, recouvrement si besoin

Analyse reporting taux d’activités et CA hebdomadaire et mise en place d’actions correctrices

Stratégie Biannuelle sous forme de revue de carrière avec mise en place des objectifs (taux d’activités, CA, comptes cibles, développement de nouvelles niches spécifiques, planning



Fonctions RH :



Recherche candidats, analyse cvthèque, cooptation, diffusion des postes, campagne de communication)

Entretiens candidats, analyse de l’adéquation entre les besoins clients et les attentes candidat, présentation sous forme de shortlists avec compte-rendu complet Débriefing client et candidats, organisation des entretiens,

Finalisation de la prise de poste avec suivi de l’intégration sur 3 à 6 mois





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel