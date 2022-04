François VARCHON

Stagiaire en Cloud Computing à IBM Montpellier





Connaissances techniques :

- Cloud computing : IBM Cloud Manager, Openstack, Virtualisation, UrbanCode Deploy

- Langages: Java/J2EE (JSP/Servlets, Struts, JPA, Hibernate), C/C++, Python, Fortran, PHP, HTML, CSS,

- Bases de données : Oracle (PL/SQL), MySQL, PostgreSQL, HBase (NoSQL), DB2

- Logiciels : Eclipse, Weka, Mathematica, Octave, R, Matlab, Materials Studio, Pack Office

- Environnement : Linux (RHEL, SUSE, Ubuntu, Mageia), Unix (AIX), Windows

- Autres : Calcul parallèle et HPC (codes DFT, OpenMP, MPI), Data Mining, eGroupWare, UML, LateX



Expérience :

Chercheur en physique numérique avec 9 années d'expériences (spécialité matière condensée et nanotechnologie).



Spécialisations R&D :

- Modélisation et simulation (calculs ab initio).

- Nanotechnologie.

- Propriétés physiques de matériaux innovants (graphène et dérivés, carbure de silicium, surface et interface, batteries Li-Ion, interface solide/electrolytes).

- Théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT).

- Microscopie à effet tunnel (STM).





