François VEDRENNE

Actuellement chez Aeroconseil en tant qu’ingénieur modélisation commande de vol je suis à la recherche d'un poste en conception de systèmes commandes de vol ou dans le design de systèmes hydromécaniques. Je bénéficie au sein d'AEROCONSEIL de l’encadrement et de la formation d’ingénieurs de longue expérience dans le domaine des commandes de vol. Investiguer sur les problématiques remontées en validation, proposer des solutions en accord avec les besoins du client, les développer en Simulink et en Scade, et accompagner leur intégration sur les plateformes de simulations sont les missions que je mène au quotidien. Ma connaissance des systèmes commandes de vol et des actionneurs, mon sens du travail en équipe et de la relation client sont mes atouts pour mener à bien les missions qui me sont confiées.





Mes compétences :

Automatique

Actionneurs

Modélisation hydraulique

Commandes de Vol

MATLAB

AMESim