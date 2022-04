François VERGNON

De formation STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), je me suis rapidement penché sur les aspects de l'interface entre la pratique, ses conditions et le pratiquant avec une approche reposant sur une analyse de tache permettant la caractérisation des engins utilisés dans la pratique, l'évaluation des niveaux physique et technique du pratiquant et les adéquations qui en découlent.



Une expérience en bureau d'études sur ces interactions entre le sportif et l'activité, puis dans la mise en oeuvre d'outils divers, m'a permis d'acquérir une solide expertise pluridisciplinaire qui a notamment été appliquée dans la gestion de projets de conception et de réalisation d'outils informatiques, ou d'infrastructure (enseignement assisté par ordinateur, système expert, système d'information, réseau).



Cette expérience m'a amené par la suite à réaliser le développement d'un réseau national de centres de profit dans le domaine du loisir sportif, projet au sein duquel j'ai pris en charge la formation et la direction informatique.



Puis j'ai assuré le management d'une entreprise innovante, dans le cadre d'un transfert de compétences avec un laboratoire universitaire qui a favorisé la mise en exergue de compétences transversales pour la gestion de projet, l'animation d'une équipe et la recherche de partenaires techniques et financiers.



Mon profil a ainsi évolué de façon naturelle d'une expertise à un management de projet de développement.



Mes compétences :

Conception

Développement

Expertise

Innovation

Management

Système d'Information

TIC