François VICTOR

Âgé de 53 ans, j'ai commencé à travailler assez tôt dans le domaine de l'animation auprès d'adolescents, puis, après des études agricoles, un cursus en université de géographie sociale et de géomorphologie terrestre et littorale, j'ai intégré le corps des ingénieurs des travaux publics de lÉtat. Mon intérêt pour tout ce qui touche à l'environnement, à l'innovation et au voyage, mon goût du travail en équipe, associés à un engagement fort pour faire avancer les projets et politiques dont j'ai eu la charge, m'ont amené à occuper des postes variés en France métropolitaine et en outre-mer et à réaliser quelques missions à l'étranger. J'ai acquis une expérience solide dans des domaines aussi variés que la préservation de l'environnement, la gestion de crises, le management et la gestion, la négociation, la formation. Je suis retourné il y a 6 ans vers le domaine maritime dans lequel j'ai commencé ma carrière au moment où la croissance bleue commence à devenir une réalité. Aimant les challenges mais convaincu que personne ne sauvera le monde tout seul, j'aimerai contribuer, à mon humble niveau, à l'installation d'une société durable, équitable et surtout...vivable.



C'est aujourd'hui au sein du Parc national de Port-Cros que je poursuis cette recherche.



cordialement vôtre...



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Pédagogie

Communication

Négociation

Créativité

Gestion de crise

Travail collaboratif

Gestion du risque

Improvisation

Enseignement

Gestion de projet

Géomorphologie

Environnement

Management

Innovation

Formation