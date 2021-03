François WEISS

Ingénieur en mécanique, je suis diplômé de l’Institut Français de Mécanique Avancée de Clermont-Ferrand (IFMA) où je me suis spécialisé dans l’étude des matériaux et structures.



Mes diverses expériences m’ont orienté vers les enjeux du milieu industriel. Je m’intéresse à la validation de conception ou la conception d’ensembles mécaniques avec un point de vue fiabiliste.



Je possède aussi des compétences en programmation VBA pour la réalisation de feuilles de calculs ou d’analyses des résultats d’essais.



Enfin, n’hésitez pas à me contacter pour échanger sur mes compétences et mes expériences.





Mes compétences :

Excel VBA

Abaqus CAE

Catia v5

Suite office

Essais mécaniques