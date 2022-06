François-Xavier CRÉPIN

Akimbo est le leader de la formation Sales & Business Development dans la Tech.



-> https://www.akimbo.eu/



Notre entreprise offre à la fois des Bootcamp à Temps Plein et Temps Partiel. Ils permettent de se spécialiser sur la vente en environnement Tech (ou de se reconvertir) pour exceller sur un poste de Business Developer.



Notre bootcamp à temp plein est une formation dexcellence est révolutionnaire : gratuite et ouverte à tous, elle permet de décrocher un CDI de Business Developer dans une startup Tech partenaire. La formation est sélective et affiche un taux dembauche de 100%.



Nous proposons dans nos formations :

- Des cours en "live" avec de l'apprentissage inversé ;

- Des cours orientés pratiques ;

- Des projets créés avec nos startups partenaires ;

- Une pédagogie orientée sur le challenge



Akimbo génère et sélectionne chaque mois des centaines de candidats qui postulent aux formations Bootcamps. Découvrez comment recruter des talents formés par des experts de la vente Tech pour constituer une équipe de choc.



Lécosystème Tech est en pleine effervescence : nouvelles méthodes de vente, nouveaux outils, explosion du volume de données disponibles. Une rupture technologique majeure.



Nous formons aussi les équipes Sales de nombreuse startups : Uber, Payfit, Brigad, Pennylane, etc.



La révolution est là : on ne vend plus aujourdhui comme il y a 20 ans.