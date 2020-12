François-Xavier DE VAUJANY

Professeur à l'Université Paris Dauphine-PSL et chercheur au sein de DRM (UMR CNRS 7080). Il est spécialisé en théories des organisations et philosophie du management à l'ère digitale. Ses recherches portent sur les nouvelles formes d'organisation du travail, les nouveaux modes de management et leurs liens avec les transformations de nos sociétés.



Il a dirigé plusieurs équipes et laboratoires de recherche sur Saint-Étienne, Grenoble et Paris. Militant et promoteur des sciences ouvertes et citoyennes, il est le président élu de RGCS, un réseau de recherche alternatif qui explore les anciennes et nouvelles pratiques de travail au moyen des techniques et des valeurs des sciences ouvertes. Il est titulaire de la chaire France-Brésil avec l'USP. Depuis 2010, il est co- directeur du master 128 de l'université Paris Dauphine-PSL.