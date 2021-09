Francois-Xavier MEURVILLE

J'ai développé mon parcours professionnel dans le secteur financier, essentiellement leasing et corporate banking, sur 4 continents avec une spécialisation sur le Moyen Orient (Arabie Saoudite, Qatar, Emirats Arabes Unis). J'ai également exercé des fonctions au siège au début de ma vie professionnelle puis à la tête de la direction internationale de Crédit Agricole Leasing.

Au cours de ces années, j'ai été associé à tous les stades de la vie dune entreprise et j'ai acquis un savoir-faire en matière de développement de réseau international, de développement commercial, de transfert de know-how et de restructuration d'entreprise. Mon parcours à l'international a été riche et varié.

A titre d'illustration, j'ai notamment:

- accompagné à New York le développement d'une société financière en pleine expansion sur le marché du leasing américain.

- contribué, à la tête du Corporate Banking Eastern Region, à renforcer la présence et la part de marché de la filiale bancaire de Calyon en Arabie Saoudite.

J'ai également, comme First-Vice-President, assuré la bonne intégration au groupe Crédit Agricole d'une société de leasing indépendante leader sur son marché en Pologne.

J'ai en 2005, pris la direction de l'international de Crédit Agricole Leasing au siège où j'ai écrit et mis en oeuvre le plan de développement international.

En 2008, j'ai pris la direction du développement du Pôle Service de la Financière Océor.

En 2009, j'ai développé mon cabinet de consulting pour des missions de conseil en développement stratégique et management sur les Pays émergents.

C'est ainsi que fin 2010, j'ai pris la direction de la Région Est d'Arab National Bank en Arabie Saoudite pour un portefeuille Corporate de l'ordre de 4 milliards d'USD.

En 2013, je suis devenu Capital Market Manager et Senior Executive Officer de Cisco Capital Dubai Ltd pour le Moyen-Orient et l'Afrique jusqu'en 2015.

Au sein de FXICS, je développe maintenant des missions de conseil à l'international.



Mes compétences :

Stratégie de développement à l'international / Mise en oeuvre

Finance : Leasing / Corporate Banking / Fintech

Conseil en Management de Projet

Développement de partenariats internationaux