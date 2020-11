François-Xavier ORTIZ CANO

Votre agence immobilière, francophone, référent, sur la Costa Blanca, en Espagne. Pour vos Projets Immobiliers, de Vacances, Projet de vie, dans notre magnifique région.



ESCAPASOL spécialisé sur les nouvelles constructions.



François-xavier Ortiz et ses collaborateurs vous accompagnent sur vos séjours de courte, moyenne durée ou pour une installation définitive.



Basés à ELCHE (au Sud-Est de l’Espagne), nous intervenons sur toute la Costa Blanca, qui s’étend depuis Torrevieja (au sud) jusqu’à Denia (au nord).



Afin de vous aider et vous conseiller dans votre recherche d’investissement immobilier sur la Costa Blanca, en Espagne, nous vous proposons une sélection de biens immobiliers, parmi les meilleurs produits disponibles De Denia à Torrevieja.



Maison individuelle avec terrain, adosado, appartements … en bord de mer, à la campagne ou en ville, nous sélectionnons rigoureusement tous nos biens pour les adapter à vos envies et à vos besoins.



Nous organisons pour vous, votre venue, afin de vous faire découvrir la région et de visiter les biens ayant retenus votre attention.

Choisir ESCAPASOL :

C’est l’assurance de la conformité de votre achat, de votre location. “Escapasol LAbel”

C’est une assistance bilingue humaine durant votre séjour. “Escapasol Speak”

C’est le partage des bonnes adresses, des bons plans, de visites culturelles. “Escapasol Guide”

C’est un accompagnement professionnel lors de votre achat immobilier. “Escapasol Pro”

ESCAPASOL, c’est l’assurance de la réussite de votre projet. Alors ne cherchez plus, nous sommes là !!!



