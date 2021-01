Françoise BOREL

Mon parcours m'a permis de me diriger tout naturellement vers le secteur des ressources humaines.



Suite à mes diverses expériences de vie, tant sur le plan professionnelle que personnelle, j'ai pu acquérir une réelle aisance dans le domaine des relations humaines. J'ai eu la chance de parcourir le monde et ainsi découvrir des différentes cultures et coutumes, il en résulte un énorme enrichissement personnel et une large ouverture d'esprit.



De nature empathique, sans détour et détendue, je m'attache à l'aspect opérationnel et sais m'adapter au changement. Aujourd'hui je mets à profit mon expérience, grâce à mon cabinet de recrutement Kalyspa, en rencontrant des personnes recherchant un emploi, une reconversion, du changement. L'emploi qui permettra d'évoluer, de vivre un parcours de vie exceptionnel grâce à leur savoir-faire et savoir -être dans l'exercice de leur métier.





Mes compétences :

Sélection de candidatures

Gestion de projets

Gestion

Recrutement

Luxe

Logistique

Formation

Achats

Gestion des opérations

Contrôle des coûts

Attentif