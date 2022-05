Françoise CAVALIER

Forte d'une expérience de 16 ans dans la promotion commerciale et le relationnel, j'envisage de poursuivre ma carrière dans le domaine de l'aménagement du jardin, qui rejoint ma passion pour le paysagisme et la botanique !

J'ai complété ma formation initiale de biologiste et mon savoir de jardinier autodidacte par des formations et des stages spécialisés pour acquérir des techniques de création de jardins innovants!

Je souhaite réunir dans mon activité professionnelle, mon savoir-faire de commerciale expérimentée et mes connaissances techniques et botaniques.

Mes valeurs : la qualité du service au client et l'esprit d'équipe !





Mes compétences :

Techniques de vente

Créativité

Aménagements paysagers

Botanique

Recherche documentaire

Recherche scientifique

Pédagogie

Rédaction scientifique

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Certificat phytosanitaire

AutoCAD

Sketch up