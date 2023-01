Françoise GOACOLOU

Titulaire du DECF, j'ai plus de 15 ans d'expérience en direction comptable & financière au sein de groupe internationaux de renom.



Business partner déclinant la stratégie de l'entreprise, mes compétences variées me permettent de proposer une forte valeur ajoutée et une expertise-métier alliant capacité opérationnelle à vision stratégique.



Garante des obligations statutaires et fiscales, j'ai piloté des reportings internationaux en IFRS et en US GAAP, coordonnant et supervisant les parties prenantes, en étant key control SOX, mesurant les risques de clôture et produisant les reportings dans le strict respect des délais.



J'ai optimisé des ERP (SAP, JDE...), apuré et fiabilisé les comptes, mis en place des procédures permettant un recouvrement drastique du cash et conduit le changement dans des contextes de réorganisation.



Manager reconnu par les équipes, à l'écoute positive et pragmatique, je suis force de proposition, avec un souci constant de faire progresser et d'améliorer le fonctionnement interne et les procédures. Mon parcours met en évidence mon adaptabilité et ma volonté d'atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

IFRS, french gaap, us gaap

Cash Management

Arrêtés périodiques et reportings

Comptes statutaires

Commissaires aux comptes

Consolidation

Contrôle budgétaire

Controlling

Mise en place et pilotage de CSP

Management d'équipes significatives

Process

SAP

SOX