Françoise Gouyou-Beauchamps intervient dans les secteurs de l'édition, de la presse et de la communication visuelle. Elle met son enthousiasme précis au service de la conception d'expositions dont elle assure le commissariat. Elle organise par ailleurs des colloques sur des illustrateurs patrimoniaux et contemporains.

Auteure et éditrice, elle a fondé les éditions Mise en boîte au sein de l'association du même nom, où elle collabore avec des illustrateurs émergents pour accompagner des textes inédits. Son travail porte sur une écriture poétique qui explore pour chaque opus un nouveau domaine.

Attachée à l'univers du livre, elle est engagée dans la transmission au sein de l'association nationale "Lire et faire lire" où elle donne des formations sur l'album jeunesse. Elle organise également des rencontres avec des auteurs.

​Journaliste fureteuse, elle publie dans différentes revues littéraires de référence.



https://francoisebeauchamps.weebly.com



Mes compétences :

Commissaire d'exposition

Organisatrice de colloques

Organisatrice de rencontres avec des auteurs

Auteure

Formatrice au livre jeunesse

Pigiste culture

Editrice