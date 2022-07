Françoise KNIBIEHLY

En 1969, j'ai commencé ma vie professionnelle comme Hôtesse-Standardiste. Au cours des années, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans divers domaine d'activité et de reprendre des études, ce qui m'a permis d'occuper des postes de plus en plus autonomes assortis de réelles responsabilités.



Fin août 2010, suite à un plan social, mon poste chez fischer S.A.S. a été supprimé.



Aujourd'hui je suis retraitée.



Relations humaines,lecture, bricolage,couture, décoration-rénovation-transformation d'espace, jardinage,nouvelles énergies...voici quelques un des mes contres d'intérêt.

Je suis curieuse de tout et j'aime apprendre et transmettre.



Mes compétences :

Comptabilité

Couture

Secrétariat, rédaction de textes

Gestion du personnel