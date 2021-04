Création de T.P.L.P SARL - "Tout Pour les Papilles" en 2009 , puis "Confiserie Plantagenêt" à Angers - 49 -



Souhaite désormais étendre mon activité (croissance interne et externe) via les réseaux et les partenariats.



Mes compétences :

Relation clients

Veille concurrentielle

Comptabilité

Vente à distance

Vente en ligne

Développement commercial