Françoise LOUIS-DELVIGNE

Difficile de résumer en quelques lignes tant d'expériences, toutes aussi enrichissantes les unes que les autres, tant humainement qu'en compétences... mais je dirais :

- Finances, budget, trésorerie, facturation et comptabilité (de la saisie aux états financiers en passant par la révision des comptes), comptabilité analytique, optimisation des coûts, contrôle de gestion, déclarations fiscales (IS, TVA, taxe sur les salaires, FPC…), encadrement d’une équipe de comptables/assistantes AF (jusqu’à 4), relations avec l’EC et le CAC

- Administration, services généraux, veille juridique, achats, gestion des contrats, patrimoine immobilier, RGPD, PV des réunions des instances (CODIR, COPIL, CA…)

- Développement commercial : identification des cibles, fidélisation, base de données…

- Communication et événementiel : organisation et animation de rassemblements, tenue de stands, reporting financier, statistique et qualitatif, rédaction et mise en page de supports (print, web), veille internet et revue de presse, réseaux sociaux, emailings et sites internet

- Ressources Humaines : recrutements, droit du travail, contrats de travail, conventions de stage, livret d’accueil, DPAE, plannings, éléments de paie, feuilles de temps (suivi de projets/clients)

- Diagnostics, Etudes (quali/quanti), analyses et interprétations statistiques et textuelles



Mon projet aujourd'hui ? Restreinte progressivement à une mission purement “administration, finances et RH”, je me suis trouvée éloignée malgré moi du terrain et de l’action. Résolument orientée “satisfaction client/adhérent/bénéficiaire”, je souhaiterais aujourd’hui être reconnectée à un projet concret de développement à travers la responsabilité d’un réseau d’acteurs.



